Рим, 9 июня, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Евросоюз «восстановит, реконструирует Украину», это его «моральный долг», заявила 9 июня в Риме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

В столице Италии она намерена провести встречу с «мэром Мариуполя» (того периода, когда город находился под контролем Киева) и рядом «украинских архитекторов».

Фон дер Ляйен пообещала, что у Украины после реконструкции будет новый, современный облик («в духе нового Баухауса»).