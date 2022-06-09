Москва, , 21:00 — REGNUM 26 июня в Казани пройдёт Всероссийский фестиваль уличной культуры и экшн спорта «Уличная Классика». Мероприятие состоится в ходе масштабных фестивалей ко Дню молодёжи, организованных Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Уличныые музыканты Ярослав Чингаев, ИА REGNUM

Фестивали образования, карьеры и досуга от Росмолодёжи пройдут в 10 регионах. Праздничные события состоятся в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2022. рф.

Каждый фестиваль включит тематические зоны: музыки, креатива, активного образа жизни, добра, просвещения, карьеры, дружбы и возможностей. В пространствах активного образа жизни пройдут соревнования, показательные выступления, мастер-классы уличных видов спорта: паркур, скетборд, баскетбол, стантрайдинг и другие.

В Казани молодёжь из разных регионов страны — российские топ-атлеты, райдеры, начинающие организаторы событий, представители уличной культуры и современных, экстремальных видов спорта — соберутся в экстрим-парке «УРАМ» 26 июня на фестивале уличной культуры и экшн-спорта «Уличная Классика». Спортсмены примут участие в соревнованиях по 5 видам экшн спорта, а образовательный форум и дискуссионная площадка выступят местом встречи для молодёжи и представителей органов власти, общественных деятелей и представителей бизнеса.

Фестиваль в Казани — это часть федеральной комплексной программы «Уличная Классика», нацеленной на развитие уличных культур, современных и экстремальных видов спорта, которые сегодня востребованы среди молодёжи. По состоянию на 2020 год, более 10 миллионов человек занимаются уличными культурами в России.

Участники в Казани могут подать заявки на конкурс Росмолодёжь. Гранты и получить шанс выиграть финансовую поддержку до 1,5 млн рублей на реализацию проектов в сфере уличной культуры и экшн спорта. Приём заявок на участие проводится на площадке АИС «Молодёжь России» и продлится до 14:00 (по мск) 22 июня 2022 года.

Для участников грантового конкурса запущен «Марафон проектировщика» — это онлайн-курс по упаковке проектной идеи, написанию социального проекта и подаче его на грантовую поддержку. Спикерами курса выступают эксперты Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Обучение может пройти любой желающий, у которого имеется проектная идея на любой стадии разработки. Курс продлится до 21 июня.

Также зоны активного образа жизни пройдут в других городах фестиваля. В Нижнем Новгороде для любителей уличного спорта организуют спортивные зоны: хип-хоп, воркаут, BMX, скейтборд, скутеринг, кроссфит, баскетбол 3×3, брейкинг, паркур, фриран, трикинг, а также граффити и DJ. В Калининграде участники фестивалей смогут присоединиться к турниру по стритболу совместно с местной федерацией, турниру по панна футболу совместно с футбольным клубом, по кикеру и киберфутболу, мастер-классам по слэклайну.

Участники в Красноярске смогут проявить себя в таких видах спорта, как BMX, скейтборд, самокаты, роллеры, кроссфит, паркур, трикинг, чейз-таг, капоэйра, баскетбол 3×3, футбольный фристайл, панна, и фитнес-направления, гимнастика, черлидинг.

Во Владивостоке и Екатеринбурге спортсмены сыграют в турниры по BMX, баскетболу 3×3, трикингу, организуют соревнования по хип-хопу и брейк-дансу и проявят в себя в воркауте и скейтбординге. Участники из Москвы смогут показать свой потенциал в брейк-дансе, рэп-баттле, баскетболе 3×3, скейтбординге и BMX.

В Мурманске деятели уличного спорта проведут фестиваль уличной культуры «Двигатель», мастер-классы, танцевальные джемы, баттлы между представителями разных танцевальных направлений, а также выступления танцевальных команд.

В программу фестивалей также включён большой образовательный блок, в котором пройдут семинары и воркшопы от лидеров субкультурных комьюнити и деятелей уличной культуры и спорта на темы привлечения финансов в проекты, работы с партнёрами, продвижения проектов с помощью медиа и продакшена.

Программа развития уличной культуры и экшн спорта «Уличная Классика» реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодежь), Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team), общероссийской общественной организацией «Улицы России» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Запуск программы состоялся 27 ноября 2021 года на территории общественного культурно-делового пространства «Севкабель Порт» в г. Санкт-Петербурге.

Организаторами фестивалей ко Дню молодёжи — 2022 выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и региональные органы исполнительной власти.

Партнёрами фестивалей выступили группа компаний «Россети», компания VK, Норникель, торговая сеть «Пятерочка». Официальный авиаперевозчик — ПАО «Аэрофлот».

Программными партнёрами фестивалей стали Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Всероссийский конкурс для студентов «Твой Ход», проект «Уличная классика», Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», проект «Другое дело», АНО «Институт развития интернета», Национальные проекты России и другие.

Информационные партнёры Дня молодёжи — 2022: «Русское Радио», музыкальный телеканал RU. TV, Медиагруппа «Комсомольская правда», федеральное интернет-СМИ «Лента. ру», Коммуникационная группа LBL, группа компаний Russ Outdoor и медиахолдинг MAER.