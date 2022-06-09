9 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:11 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск пригрозил отменить сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, ссылаясь на отсутствие информации о количестве фальшивых аккаунтов. В ответ руководство социальной сети предложило предоставить Маску доступ к огромному количеству своих данных, чтобы миллиардер мог отследить всё что хочет, вплоть до последнего твита. Данный шаг может помешать Маску разорвать контракт на своих условиях и выйти победителем.

Твиттер (сс) Rushil2u

Илон Маск Michelle Andonian

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией New York Times.

«Какая бесполезная трата времени. Я ушел из Twitter в 2016 году и с тех пор не оглядывался назад. До сих пор я не могу понять, почему кто-то, особенно знаменитости, правительственные шишки и бизнес-лидеры, считают, что Twitter стоит того, чтобы тратить на него хоть минуту своего времени», — недоумевает Paul Nolan.

«Такое ощущение, что Маск просто решил уничтожить Twitter, потому что тот позволял критиковать его», — отмечает Ellie.

«Вам знакомо это чувство, когда вы вносите залог за новый автомобиль и, уходя, понимаете, что согласились заплатить за него слишком много?» — спрашивает Melbourne Town.

«Не стоит воспринимать манипуляции Маска с рынком слишком серьезно», — считает incredulous.

«Понимают ли в Twitter, что большинство фальшивых аккаунтов принадлежат правым и русским? Не уверен, что они хотят это раскрывать, учитывая недавние политические взгляды Маска», — уверен Wes Shull.

«Что касается поддельных аккаунтов и ботов — посмотрите на 90 миллионов подписчиков Илона в «Твиттере». Все они фальшивые», — указывает Plato.

«Тактика Маска по обесцениванию акций Twitter сработала. Я не сомневаюсь, что он использует свой аккаунт в Twitter для того, чтобы акции потеряли еще больше стоимости», — рассуждает Rima Regas.

«Маск отказался от должной осмотрительности, когда согласился купить компанию социальных сетей. Он не потрудился сделать домашнюю работу, и теперь, когда он готов заплатить за эту компанию гораздо больше, чем она стоит, он отчаянно ищет выход. А ведь мы думали, что у самого богатого человека на планете есть хорошие советники», — отмечает y.

«Быть может, у Маска и есть хорошие советники — но прислушивается ли он к ним?» — отвечает Patrici.

«Twitter берет реванш. Они согласились выбросить тонну сырых, неполных данных без какого-либо анализа. Вряд ли эта информация будет полезна для получения реальных ответов на его вопросы. Но, опять же, его требования изначально были наигранными», — вспоминает David.

«Илон пытается получить большую скидку. Именно на это направлены все эти театральные постановки», — подчеркивает J. C.

Хитрость Цитата из м/ф «Приключения Буратино». реж. Дмитрий Бабиченко, Иван Иванов-Вано. 1959 год. СССР

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Илон Маск сообщил о приостановлении сделки, заявив, что компания должна доказать, что не более 5% ее пользователей являются ботами, аккаунты которых были созданы лишь с целью распространения спама.

При этом главный юрист Twitter Виджая Гадде указала на общем собрании, что понятия «приостановка сделки» нет и согласованная цена в $54,2 за акцию пересмотру не подлежит.

Напомним, что, согласно договору, если сделка между Маском и Twitter не состоится, то одна из сторон должна будет выплатить другой $1 млрд.

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