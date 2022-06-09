Москва, 9 июня, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Взаимный товарооборот России со странами БРИКС в I квартале 2022 года вырос на 38% в годовом выражении. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС, которая прошла 9 июня в онлайн-формате.

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«Внешнеторговый оборот России с партнёрами по БРИКС показывает ощутимый рост. По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 40% и достиг рекордных $164 млрд. В I квартале 2022 года также наблюдается существенный рост — 38% по сравнению с I кварталом 2021 года», — сказал российский министр.

Решетников также отметил, что страны БРИКС продолжают успешно противостоять глобальному кризису, вызванному пандемией COVID-196 однако ещё большую угрозу на сегодняшний день представляют политически мотивированные односторонние торговые ограничения.

По данным пресс-служба Минэкономразвития, участники встречи обсудили результаты сотрудничества стран БРИКС в торгово-экономической сфере, обменялись мнениями о взаимодействии по ключевым направлениям в сферах цифровой экономики, торговли и инвестиций в целях устойчивого развития, цепочек поставок и поддержки многосторонней торговой системы.