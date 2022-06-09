Лас-Вегас, США, 9 июня, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Организаторы музыкальной премии «Грэмми» ввели пять новых номинаций. Об этом они сообщили на официальном сайте мероприятия 9 июня.

Dmileson «Грэмми»

Так, в число новых категорий попали — «Лучший саундтрек к играм», «Лучший автор песен», «Лучший альбом в жанре spoken word», «Лучшее выступление в жанре альтернатива» и «Лучшее выступление в жанре американа». Помимо этого, организаторы планируют ввести специальную награду — «Лучшая песня для социальных перемен», которая будет выдаваться авторам наиболее остросоциальных работ.

Напомним, в 2022 году церемония вручения премии «Грэмми» состоялась 3 апреля. Торжественное мероприятие было организовано в Лас-Вегасе (США).