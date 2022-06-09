Грозный, , 20:45 — REGNUM Территория посёлка Камышеваха (ЛНР), освобождённого от ВСУ, полностью зачищена, написал 9 июня в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Minkavkaz.gov.ru

Он отметил, что бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике и 6-го Казачьего полка планомерно зачистили всю территорию.

Заместитель командира полка Межед Уцмигов провёл «небольшой экскурс для журналистов в местах, где до недавнего времени шли ожесточённые бои с иностранными наёмниками и всей остальной нацистской нечистью».

Глава Чечни отметил, что «боевая стратегия иностранных наёмников принципиально не отличается от стратегии украинских националистов»: они так же окапываются в непосредственной близости от жилых домов и там же размещают боевую технику.

Только на это они и способны, отмечает Кадыров, добавляя:

«Само собой, данная стратегия неполноценна без героического отступления при малейшем давлении наступающих войск. Что, собственно, мы наблюдаем повсеместно».

По его словам, «уцелевший противник осел в населенном пункте Врубовка, где ожидает своего бесславного конца».

Читайте также: Кадыров заявил об уничтожении группы националистов в Камышевахе