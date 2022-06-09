Москва, 9 июня, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Курс рубля продолжил расти по отношению к доллару и евро на торгах в четверг, 9 июня, после двух дней снижения. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 59,35 рубля, что на пять копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь, курс евро опустился на 29 копеек и составил 63,30 рубля.