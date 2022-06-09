София, , 20:15 — REGNUM В ближайшее время на 70% территории Болгарии ожидаются сильные ливни и град, а также шквалистый ветер с порывами до 90 км/ч. Об этом 9 июня сообщает БТВ.

Джорджоне. Буря (фрагмент). 1506-1508

Согласно прогнозам синоптиков, наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на северо-западе, западе и юго-западе страны. В ряде регионов не исключены наводнения и схождения селевых потоков.

В этой связи представители местных структур МЧС призвали население воздержаться от путешествий на большие расстояния.

Указанное штормовое предупреждение будет действовать до 11 июня.

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