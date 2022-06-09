Донецк, 9 июня 2022, 20:12 — REGNUM Один человек погиб и двое получили ранения при обстреле украинскими вооружёнными формированиями столицы ДНР, сообщает 9 июня Штаб территориальной обороны республики.
Уточняется, что при обстреле Калининского района Донецка погибла женщина, получили ранения женщина и мужчина.
Добавим, что, по данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, Калининский район Донецка ВСУ обстреляли в 17:22 мск со стороны города Авдеевка. Было выпущено девять снарядов калибра 155 мм.
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