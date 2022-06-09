Челябинск, 9 июня, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В Челябинске заместителя главного бухгалтера, работавшей в двух фирмах, осудили за присвоение денег. Приговор вынес Калининский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com В суде

По данным следствия, эта гражданка переводила деньги на свой счёт. Всего она похитила более 2,9 млн рублей.

Суд назначил даме 4 года 6 месяцев условно. При этом ей дали пятилетний испытательный срок.