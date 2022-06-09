Москва, , 20:08 — REGNUM Известная телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой. Об этом сообщил портал «‎Вокруг ТВ»‎ 9 июня.

Настя Ивлеева

«На самом деле, я больше всего ценю уверенность в себе и хорошее чувство юмора. Нам должно быть не скучно вместе. Остальное приложится! А вот душнил попрошу остаться дома!», — заявила телеведущая. Стоит отметить, что подобные требования Ивлеева озвучила вскоре после анонса телешоу «Сердце Ивлеевой», в котором знаменитость попытается найти себе нового возлюбленного.

Напомним, с 2019 по 2021 год Анастасия Ивлеева состояла в браке с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). После расставания с музыкантом телеведущая не вступала в новые отношения.