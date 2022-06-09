Донецк, , 19:55 — REGNUM Житель столицы ДНР получил ранение при обстреле со стороны украинских вооружённых формирований 9 июня, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

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Уточняется, что ранение получил мужчина в Кировском районе Донецка. Ему оказывают медицинскую помощь.

Добавим, что, по данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, Донецк неоднократно в течение дня попадал под обстрел ВСУ.

Кировский район Донецка ВСУ обстреляли в 13:50 мск со стороны населённого пункта Красногоровка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

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