Огнём ВСУ ранен житель Донецка
Донецк, 9 июня, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Житель столицы ДНР получил ранение при обстреле со стороны украинских вооружённых формирований 9 июня, сообщает Штаб территориальной обороны республики.
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Уточняется, что ранение получил мужчина в Кировском районе Донецка. Ему оказывают медицинскую помощь.
Добавим, что, по данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, Донецк неоднократно в течение дня попадал под обстрел ВСУ.
Кировский район Донецка ВСУ обстреляли в 13:50 мск со стороны населённого пункта Красногоровка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.