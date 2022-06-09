Валенсия, Испания, 9 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. 9 июня испанский футбольный клуб «Валенсия» объявил о назначении 44-летнего итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера основной команды. Контракт рассчитан на два года до конца сезона 2023/24.

acmilanfan.ru Дженнаро Гаттузо

По итогам прошедшего сезона «Валенсия», одержав лишь одиннадцать побед, потерпев двенадцать поражений и набрав 48 очков, заняла девятое место в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.

Ранее Дженнаро Гаттузо возглавлял «Милан» и «Наполи». Последним клубом итальянца была «Фиорентина», которую Гаттузо покинул менее чем через месяц из-за конфликта с руководством клуба из-за трансферной политики.