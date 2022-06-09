Екатеринбург, 9 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге оплатившую проезд пожилую женщину выгнали из автобуса. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, инцидент произошёл 9 июня. Гражданка возмутилась тем, что земляки водителя не оплатили проезд. Тогда водитель потребовал, чтобы гражданка вышла из транспортного средства.

Сейчас по факту произошедшего идут проверки. Как сообщало ИА REGNUM, ранее кондукторшу, нахамившую пожилой женщине, суд постановил депортировать из России.