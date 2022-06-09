Манчестер, Великобритания, , 19:50 — REGNUM Каталонская «Барселона» не сможет в грядущее летнее трансферное окно подписать 27-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силву. Об этом 9 июня сообщило издание Marca.

По информации источника, финансовые сложности не смогут позволить «сине-гранатовым» заплатить требуемые 100 миллионов евро за трансфер футболиста. На данный момент трансферная стоимость Силвы, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Бернарду Силва принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету [DK1] футболиста 6 (3+3) очков по системе гол+пас.

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