Вильнюс, , 19:38 — REGNUM Надо шире открывать общественности историю литовского коллаборационизма, соучастия литовцев в холокосте, ведь в Литве действительно было много тех, с кем нашим отцам необходимо было непримиримо воевать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 июня, комментируя решение городского совета Вильнюса.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, горсовет согласовал демонтаж мемориала на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов Великой Отечественной войны на Антакальнисском кладбище Вильнюса.

« Речь, конечно, идёт не об «упорядоченном снятии скульптурных стел», тем более что это не стелы, а скульптуры, а о новой попытке унижения литовскими неонацистами тех, кто приходит на это место в даты, связанные с Великой Отечественной войной, в которой многие литовцы сражались в рядах Красной Армии. Наша память и память нормальных литовцев, однако, сильна. Темные времена минуют, и скульптуры, если они всё же будут снесены, вернутся на своё место.