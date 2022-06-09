Вильнюс, 9 июня, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Надо шире открывать общественности историю литовского коллаборационизма, соучастия литовцев в холокосте, ведь в Литве действительно было много тех, с кем нашим отцам необходимо было непримиримо воевать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 июня, комментируя решение городского совета Вильнюса.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Как сообщалось ранее, горсовет согласовал демонтаж мемориала на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов Великой Отечественной войны на Антакальнисском кладбище Вильнюса.

«Речь, конечно, идёт не об «упорядоченном снятии скульптурных стел», тем более что это не стелы, а скульптуры, а о новой попытке унижения литовскими неонацистами тех, кто приходит на это место в даты, связанные с Великой Отечественной войной, в которой многие литовцы сражались в рядах Красной армии. Наша память и память нормальных литовцев, однако, сильна. Темные времена минуют, и скульптуры, если они всё же будут снесены, вернутся на своё место.

Отвечать на варварство варварством, а такие идеи витают, не стоит; имеющие отношение к Литве захоронения на территории России должны оставаться в сохранности — это наша общая история. Бережно надо хранить память и о боевом пути 16-й стрелковой Литовской Клайпедской Краснознамённой дивизии РККА, её вкладе в разгром германского нацизма. И надо шире открывать общественности — и в России, и в Литве — историю литовского коллаборационизма, соучастия литовцев в холокосте, других преступлениях гитлеровцев. В Литве действительно было много тех, кто был врагами нашей страны и с кем нашим отцам необходимо было непримиримо воевать», — отметил Михаил Демурин.