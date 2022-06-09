Нарьян-Мар, , 19:35 — REGNUM В Ненецком автономном округе трудоустроиться на летних каникулах захотели более тысячи детей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Подростки Цитата из х/ф «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983. СССР

«В центр занятости поступила 1 121 анкета (291 из сел, 208 из поселка Искателей, 622 — из города) — для каждого соискателя найдётся работа. Отмечу, что более 80 детей будут работать в оленеводческих хозяйствах вместе со своими родителями. В июне свою первую зарплату (свыше 20 тысяч рублей) получат более полутысячи детей. Остальные ребята будут трудоустроены в июле и августе», — написал Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье намерены трудоустроить более десяти тысяч подростков.