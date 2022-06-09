Киев, 9 июня, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении президента России Владимира Путина, сообщает 9 июня официальный сайт украинского президента, опубликовавший текст указа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Указ вводит в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года.

Теперь президент России не сможет получить украинскую визу, будет лишён государственных наград Украины, не сможет приобрести земельные участки.

Кроме того, бессрочные санкции введены в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы МИД РФ Сергея Лаврова и ещё целого ряда руководителей правительственных ведомств и силовых структур России.