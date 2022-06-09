Шадринск, Курганская область, , 19:18 — REGNUM В курганском городе Шадринске в отношении работодателя возбуждено уголовное дело за оплату труда работников в размере ниже установленного законом минимального размера (МРОТ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

Прокурорская проверка по сигналу местного жителя показала, что владелец автозаправочных станций с января по март 2022 года выплачивал заработную плату своим работникам в размере ниже МРОТ.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда»). Максимальное наказание за преступление предусматривает лишение свободы сроком до трёх лет, отмечают в пресс-службе прокуратуры региона.