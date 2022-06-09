Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский связывается с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном, а также другими политиками с помощью системы спутниковой связи Starlink, предоставленной американским миллиардером Илоном Маском, сообщает 9 июня Politico.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

По сведениям издания, сеть Starlink также помогает работе украинских беспилотных летательных аппаратов наносить удары по российским военнослужащим. Информацию об этом газете, как сообщается, предоставил артиллерист ВСУ, пожелавший остаться неизвестным.

Ранее сообщалось, что Украине были предоставлены 11 тысяч терминалов Starlink после того, как администрация Зеленского обратилась с данной просьбой к Маску в Twitter.

Напомним, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в своем телеграм-канале, что частные американские космические компании являются подрядчиками или агентами Пентагона, или же агентами ЦРУ.

«Не надо нам рассказывать сказки про «частную космонавтику» США. В лучшем случае они являются доверенными подрядчиками Пентагона, в худшем — агентами Пентагона или ЦРУ под личиной «частных независимых компаний», — отметил он, комментируя сообщения СМИ о том, что комитет по вооруженным силам американского Конгресса решил расширить использование спутников частных компаний США для разведки ситуации на Украине.

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