Архангельск, 9 июня, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В Архангельске из окна третьего этажа многоквартирного дома выпала годовалая девочка. С травмами ребенка госпитализировали в отделение реанимации местной больницы, сообщает пресс-служба УМВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Многоэтажка

По предварительной информации, на балконе в комнате, где находилась девочка, было открыто панорамное окно. Мама вышла в коридор за одеждой, в это время ребенок забрался на окно.

В ведомстве сообщили, что Архангельской области с начала года это уже третий случай падения ребёнка из окна дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Архангельске при падении с шестого этажа погиб двухлетний мальчик.