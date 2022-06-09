9 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 19:46 — REGNUM Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что считает женщин-трансгендеров (биологические мужчины, которые отождествляют/ идентифицируют себя как женщины — прим. Д. С.) такими же женщинами, как и биологических. На заседании уэльского парламента его попросили дать определение женщине, после того как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что женщины-трансгендеры не должны участвовать в женских спортивных соревнованиях.

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Уэльский министр признал, что это мнение может не совпадать с мнением как остальных политиков, так и населения Уэльса, поскольку вопрос стоит очень остро и фактически разделяет людей. Лейбористов уже критиковали за их отношение к трансгендерам. Так, член парламента от Кентербери Рози Даффилд поддержала критику поста в Twitter, в котором в «обладателей шейки матки» включали мужчин-трансгендеров.

Часть пользователей отметили, что, защищая женщин-трансгендеров, лейбористы фактически ущемляют права и оскорбляют биологических женщин.

«Лейборист Дрейкфорд сказал, что женщины-трансгендеры тоже женщины, когда его спросили о его взглядах на участие биологических мужчин в женском спорте. Он считает, что законодатели должны продемонстрировать уважение, а не делать исключения. Лейбористы говорят, что каждый заслуживает уважения, только если ты не биологическая женщина-спортсменка», — прокомментировал @darrengrimes_.

«Нет, пока процесс не завершен. Женщины должны чувствовать себя в безопасности в своем пространстве. Важно, чтобы 64 миллиона человек, особенно те из них, кто учится в школах, не стали заложниками 0,5 процента населения. Сказав это, также важно добавить, что трансгендерам необходимо получать осознанное сочувствие и финансируемую поддержку», — считает @lostfou22 971 139.

Ряд комментаторов предположили, что женщины-трансгендеры просто пользуются теми благами, которых добились для себя биологические женщины.

«Они могут быть кем хотят, но это не значит, что они могут отбирать права женщин. Меня это действительно расстраивает. Спорим, они не пели бы так о привилегиях женщин, когда зарплаты для женщин были меньше, когда их увольняли за замужество или в случае, когда муж возвращался с войны», — напомнила @Hamishmczzz.

Многие пользователи не согласились с мнением политика, они считают, что пол в спорте нужно определять биологически и называть вещи своими именами.

Луппов Сергей Михайлович. Спортивные игры на стадионе. 1927

«Женщины-трансгендеры — это женщины-трансгендеры», — считает @jimkernow.

«Он может говорить все что угодно, но это не меняет того факта, что они не реальные женщины и никогда ими не будут», — отметил @ssc100.

«Если бы он действительно верил в это, он бы назвал их просто женщинами. Не нужна приставка трансгендера. Он вводит людей в заблуждение», — прокомментировал @Wurble1.

«Женщины-трансгендеры не являются женщинами. Они — мужчины, которые идентифицируют себя как женщины, это нормально, но давайте не будем делать вид, что мы этого не видим», — отметил @RichardFairbra9.

«Тогда морские коньки — лошади», — сравнил @Paulius152.

Женщины, которые участвуют в спортивных соревнованиях, прямо обвинили женщин-трансгендеров в том, что они представляют собой угрозу биологическим женщинам, причем не только на спортивных соревнованиях.

«Мне плевать, счастлив ли мужчина, который называет себя трансгендером, когда соревнуется против женщин, потому что думает, что он женщина. Мне плевать на их счастье, когда они ставят под угрозу наше», — написала @oseryram.

«Они доставляют беспокойство людям вокруг. Они хотят получить доступ к женскому спорту, защищенным пространствам. Они требуют, чтобы мы потворствовали их «чувствам», — отметил @Chris_Leigh_UK.

Некоторые пользователи поддержали министра, они считают, что он борется за права сексуальных меньшинств, чтобы все были равны в толерантной Британии.

«Хорошо, что он поддерживает людей, которые никого не трогают, но которых все равно запугивают. Нет места дискриминации в нашем обществе! Конец разговора!» — написал @XH487.

«Люди, мы должны вписываться в заранее определенные бинарные выборы, чтобы не обидеть экстремистов. Не дай бог у нас у всех будет выбор, как прожить эту жизнь и как чувствовать себя комфортно в собственной коже. Помните, как геев подвергали насилию? Живите и дайте жить другим», — прокомментировал @Dickdude.