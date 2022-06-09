Улан-Батор, 9 июня, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Первый олимпийский чемпион Монголии, герой труда и бывший глава национального олимпийского комитета страны Найдангийн Тувшинбаяр осужден на 16 лет за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Флаг Монголии

Дзюдоист Найдангийн Тувшинбаяр был арестован 21 декабря 2021 года. Будучи пьяным, он 2 апреля 2021 года жестоко избил своего друга, борца, и тем самым причинил тяжкий вред его здоровью. Потерпевший в течение восьми месяцев лечился в больнице в Южной Корее, но так и не пришел в сознание, а 19 декабря родные потерпевшего вернули его в страну, где он умер 24 декабря.

Найдангийн Тувшинбаяр — чемпион Олимпийских игр 2008 года по дзюдо, он первый монгольский олимпийский чемпион в истории страны во всех видах спорта.

В 2008 году спортсмену были присвоены звания заслуженного спортсмена и героя труда Монголии, вручены ордена Чингисхана, Сухэ-Батора и Полярной звезды, которые являются высшими государственными наградами. На Олимпийских играх 2012 года Найдангийн Тувшинбаяр занял второе место и стал первым монгольским спортсменом, завоевавшим медали на нескольких олимпиадах.