Вашингтон, 9 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Кинокомпания Walt Disney уволила Питера Райса, ведущего председателя подразделения по контенту Disney General Entertainment Content, сообщает 9 июня The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Walt Disney

На место Райса была назначена Дана Уолден, председатель отдела развлечений Walt Disney Television, которая ранее также занимала должность главного исполнительного директора Fox Broadcasting Company.

Известно, что Райс был уволен 8 июня во время собрания. При этом руководство сослалось на то, что он не вписывается в корпоративную культуру Disney.