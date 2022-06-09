Абуджа, 9 июня, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Число погибших в результате нападении боевиков на католическую церковь в юго-западной части Нигерии увеличилось до 40 человек, еще 61 ранен, сообщает 9 июня агентство Reuters.

Полиция Нигерии

Ранее власти Нигерии сообщали о 22 убитых и 50 раненых.

По словам министра внутренних дел Нигерии Рауфа Арегбесола, нападение на церковь произвели боевики из террористической группировки «Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ)в Западной Африке» (ISWAP).