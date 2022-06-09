Бор, Нижегородская область, , 19:02 — REGNUM Рядом с хирургическим корпусом Борской Центральной районной больницы 9 июня заложили аллею в знак благодарности медикам за их работу во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в администрации городского округа города Бор.

Врачи в палате реанимации для больных COVID-19. Александр Куликов (с) ИА REGNUM

С инициативой открытия аллеи «Врачи Отчизны» выступил Борский Совет женщин. Саженцы гортензии и сирени на благотворительной основе предоставила компания ландшафтного дизайна.

«За время пандемии коронавируса в стационаре Борской ЦРБ прошли лечение 16 620 пациентов, из них 7 560 борчан. Амбулаторно борские медики за это же время вылечили еще 16 885 пациентов», — говорится с сообщении администрации городского округа.

ИА REGNUM напоминает, что за прошедшие сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 102 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 355 человек.

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