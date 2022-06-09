9 июня 2022 | Время чтения 4 мин

В Европе на острие атаки против Грузии оказывается Украина. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Тбилиси «нарушил договоренности о координации общих действий и политики на постсоветском пространстве», отказался принять участие в санкционном давлении на Россию. За это Грузию стали изгонять из Европы.

Станислав Тарасов, , 19:28 — REGNUM Антигрузинская компания в Европе, которая ведется с 2012 года, теперь захватила крупнейшую фракцию Европарламента — Европейскую народную партию (ЕНП), которая инициировала проект резолюции с предложением ввести индивидуальные санкции против экс-премьера Грузии, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и некоторых грузинских судей. Обнародованный текст не окончательный. Представителям других партий, представленных в Европарламенте, предложено внести свои предложения. Сделать это можно до 9 июня, дня голосования в Европарламенте. В этой связи президент Грузии Саломе Зурабишвили обратила внимание на то, что критика европарламентариев в адрес Тбилиси звучит в тот момент, когда ее страна «ждет ответа от Евросоюза по вопросы членства в ЕС, ожидается первая оценка Еврокомиссии, а в конце июня — Совета Европы».

Грузия. Шахматные фигуры Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас, в условиях давления со стороны Украины и общей геополитической ситуации, Евросоюз еще с большим усердием отбраковывает кандидатов и избегает любых обязывающих решений даже на уровне кандидатов. Но это только одна сторона проблемы. Суть другой в том, чтобы подтолкнуть оппозицию к организации широкомасштабных акций протестов, чем должен воспользоваться Брюссель для «демократической дискредитации Тбилиси». Далее. Еще совсем недавно заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоане в интервью грузинскому «Общественному телевидению» заявлял, что «Грузию пригласят на саммит НАТО в Мадриде в конце июня, чтобы обсудить противостояние с Россией». Но Тбилиси такого приглашения не получил, зато Киев удостоился. И это далеко не первый негативный «сигнал» со стороны Запада.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о перспективах вступления в ЕС некоторых бывших советских республиках, упоминал только Украину, правда, в контексте ее неготовности «стать Европой в обозримые десятилетия». В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц, обозначая появление в будущем в Европе нового военно- политического альянса, говорил лишь о Великобритании и Украине. Действительно, недавно британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс в качестве альтернативы Европейскому союзу (ЕС) с включением в него под эгидой Лондона Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы и с возможным присоединением Турции. Утверждается, что британцы рассчитывают создать блок внутри ЕС против Москвы, противостоять Берлину и получить дополнительную карту в игре против Брюсселя, нарушив баланс на континенте.

Или же речь идет об альтернативном ЕС альянсе, так как такие страны, как Украина и Турция, не входят в этот союз и вряд ли войдут, хоть Брюссель и обещает предоставить Киеву статус кандидата на вступление в ЕС на встрече 23–24 июня. То есть выходит, что в «Европу Джонсона» включается Турция, а Грузии, которая вместе с Украиной стремится на всех парусах в ЕС и в НАТО, там места нет. Между тем еще совсем недавно Лондон демонстрировал, что намерен действовать в Закавказье, не оглядываясь на директивы Европейского союза и не согласовывая свои шаги с Брюсселем. В отношении Грузии реализовывалась программа «Стратегический диалог Уордропа», которая охватывала практически все области сотрудничества между Великобританией и Грузией: политический диалог, внешнюю политику, вопросы обороны и безопасности, торгово- экономические связи, образование и культуру, гуманитарные контакты.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

А сейчас, как констатирует французская газета Le Figaro, «Грузия как самая прозападная страна региона перебирается на российскую орбиту», Лондон боится превращения Тбилиси в платформу для обхода антироссийских санкций. Но интрига в том, что на острие атаки против Тбилиси оказывается Киев. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что «Грузия нарушила договоренности о координации общих действий и политики на постсоветском пространстве». Речь идет об отказе Тбилиси принять участие в санкционном давлении на Россию, открыть против нее в Закавказье «второй фронт». По словам Стефанишиной, «Запад должен объективно оценить позицию Грузии. Но парадокс в том, что Запад, предлагая Киеву определять, кого пускать в НАТО или в ЕС, а кого не пускать, статус самой Украины рассматривает как «придаточный, внеблоковый».

Поэтому складывается впечатление, всё делается не случайно, а США, как выразился один украинский эксперт, «заставляют Киев публично в отношении Тбилиси делать то, о чём они сами не хотели бы публично говорить». Теперь Грузия чуть ли не на официальном уровне заявляет, что «не желала бы оказаться на месте Украины». Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, всё решит «окончание войны на Украине, ее результаты, от которых зависит будущее всего мира, в том числе и Грузии». Пока же Тбилиси не намерен рисковать собственными экономическими и даже геополитическими интересами, вводя санкции против России.