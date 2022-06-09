Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Американский регулятор проведёт проверку 830 тысяч электрокаров Tesla, в которые встроена усовершенствованная система автопилота, сообщает 9 июня Reuters.

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Расследованием займутся эксперты из национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), которая в августе 2021 года начала предварительную оценку автопилота Tesla. Тогда регулятор изучил 765 тысяч автомобилей.

Отметим, что принадлежащая Илону Маску компания привлекла внимание регулятора после серии аварий, в которых электромобили Tesla врезались в стоящие на месте автомобили экстренных служб.

Во время расследования NHTSA также проведет инженерный анализ, что является необходимым шагом для возможного отзыва машин.