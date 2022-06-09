Москва, , 18:52 — REGNUM Представители бизнеса вместе с Торгово-промышленной палатой проработали перед внесением на рассмотрение Госдумы РФ проект создания Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Об этом ИА REGNUM заявил глава ТПП РФ Сергей Катырин.

Сергей Катырин Kremlin.ru

Ранее Госдумой РФ первом чтении был принят пакет проектов федеральных законов о создании c 1 января 2023 года объединенного государственного внебюджетного фонда «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

Катырин отметил тот факт, что в рамках работы был сохранён срок представления отчетности по страховым взносам раз в 3 месяца (вместо «ежемесячного»), сокращены некоторые позиции в форме отчетности, а также продлен срок сдачи ежемесячной отчетности по работникам с 15 до 20 числа месяца.

Законопроекты, по его словам, в целом поддерживаются, но вместе с тем ТПП РФ направила в ответственный комитет предложения по возможной доработке законопроекта.

В частности предлагается ко второму чтению предусмотреть возможность включения в состав правления Социального Фонда представителей ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих или объединяющих профессиональные сообщества, поскольку их члены не всегда состоят в объединениях работодателей или профсоюзов. Также предлагается предусмотреть утверждение с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) нормативных правовых актов социального фонда, устанавливающих требования к страхователям, в частности, форм отчетности.

Помимо этого, предлагается продлить на один год до 1 января 2024 года переходный период для вступления в силу положений законопроекта о введения единой формы сведений в связи с необходимостью адаптации программного обеспечения.