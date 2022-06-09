* запрещённая в России организация

Донецк, , 18:50 — REGNUM Трибунал над боевиками украинского нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет проведен до конца лета текущего года, заявил 9 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

По его словам, этот процесс нельзя затягивать.

«Я думаю, до конца лета точно проведем, здесь затягивать не стоит. Здесь опять же нужно быть в рамках. Мы растягивать ситуацию не имеем права», — сказал Пушилин.

Напомним, 9 июня в ДНР было объявлено о вынесении смертных приговоров в отношении троих иностранных наёмников, сдавшихся в плен вместе с укронацистами, прятавшимися на заводах Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подозреваются в целой серии военных преступлений и многочисленных убийствах мирных жителей.

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