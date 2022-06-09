Москва, 10 июня, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о более широком интервале страхования по ОСАГО разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Предлагается установить срок действия договора обязательного страхования в интервале от одного месяца до одного года.

Сейчас срок действия договоров ОСАГО составляет год. В то же время бывают ситуации, когда полис нужен на более короткий срок, например, для поездки или перегона машины в другой город. В этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть, отметил Нилов.

В таких случаях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тыс. рублей, указал он.

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В 2021 году был принят федеральный закон, которым установлено повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) и договору добровольного страхования транспортного средства (КАСКО) с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

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