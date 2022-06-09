Москва, 9 июня, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Уровень жизни в России будет расти, через десять лет страна будет жить лучше, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отвечая на вопрос, «лучше ли мы будем жить через десять лет», президент сказал, напоминая о необходимости решать поставленные перед страной задачи:

«Да, это в конце концов и должно привести к повышению качества жизни».