Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Агенты ФБР арестовали члена Республиканской партии и кандидата в губернаторы от штата Мичиган Райана Келли, обвинив его в мелком правонарушении, связанном с протестами в Капитолий 6 января 2021 года, сообщает 9 июня Reuters.

Толпа протестующих возле Капитолия США, 6 января 2021 года

Другие детали ареста пока неизвестны.

Напомним, после избрания Джо Байдена новым президентом США в январе 2021 года, сторонники экс-президента Дональда Трампа пришли к Капитолию, чтобы выразить протест. Часть протестующих ворвалась в здание правительства и в результате охрана убила несколько человек.

Данный инцидент Демократическая партия начала использовать как только могла, затянув на два года судебное разбирательство и пытаясь объявить импичмент самому Трампу. Трамп смог доказать свою непричастность к протестам, однако многие республиканские политики были затронуты во время расследования.

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