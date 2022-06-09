Вашингтон, 9 июня, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Известный актёр Джонни Депп не станет взыскивать с Эмбер Хёрд выигранные в суде деньги. Об этом сообщило издание Independent 9 июня.

Georges Biard Джонни Депп

По словам адвоката актёра, его клиент не будет требовать у бывшей супруги выплату в размере $10,4 млн. Юрист также добавил, что Депп участвовал в судебных разбирательств лишь с одной целью — восстановить собственную репутацию.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джонни Депп выиграл в суде у экс-супруги Эмбер Хёрд. Суд присяжных поддержал артиста по трём пунктам обвинения в клевете.