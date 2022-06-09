Лондон, 9 июня, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс решительно осудила приговор к высшей мере наказания для британских наёмников.

Tom Witham Лиз Трасс

Об этом Трасс 9 июня сообщила на своей странице в Twitter.

При этом глава МИД Британии назвала приговор Верховного суда ДНР нелегитимным, а добровольных участников карательных операций Украины — военнопленными.

«Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру… Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки», — написала Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил подданных Британии Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, добровольно воевавших на стороне украинских нацистов, к высшей мере наказания — расстрелу.