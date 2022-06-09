Бишкек, , 18:35 — REGNUM Национальный банк Киргизии вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства, предполагающий приём платежей за государственные и муниципальные услуги исключительно в безналичной форме.

Киргизский сом

Финансовый регулятор объясняет эту инициативу желанием полностью перейти на безналичные расчеты и платежи по всей республике, а также необходимостью внедрения цифровых платежей и снижения доли теневой экономики.

Нацбанк предлагает принимать платежи за муниципальные и госуслуги с использованием банковских карт, электронных кошельков и с использованием специальных QR-кодов.

Для этого государственные и муниципальные учреждения должны будут обеспечить установку оборудования, предназначенного для приема платежей с использованием этих технологий безналичных платежей.

А банкам и другим платежным организациям будет рекомендовано обеспечить государственные и муниципальные учреждения программно-техническими устройствами для этих целей.