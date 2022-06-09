Москва, , 18:33 — REGNUM Россия — страна огромных возможностей, которая очень привлекательна для иностранного бизнеса. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Действительно, вот в сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушёл, предпочёл прекратить здесь какую-то деятельность… они пожалеют об этом», — заявил Путин.

«Это не угроза. Они пожалеют не потому что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем. Они пожалеют, потому что Россия страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится как-то уходить. Но это всё проявление того внутреннего состояния этих стран, которые не могут принимать суверенных решений. Мы возвращаемся к тому, с чего мы начали: а мы суверенная страна. Мы должны быть устремлены в будущее», — указал он.