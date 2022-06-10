10 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 04:39 — REGNUM Палата представителей США одобрила законопроект о запрете продаж полуавтоматического оружия лицам моложе 21 года, а так же о запрете продаж магазинов большой емкости. В преддверии голосования перед законодателями выступили родители жертв массового расстрела в начальной школе Техаса и со слезами на глазах призвали Конгресс ужесточить оружейные законы. Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией New York Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этого недостаточно! Должно быть запрещено всё оружие, которое может за раз убить кучу людей!» — восклицает @glenallen201 060.

«Это моя точная реакция. И снова они танцуют вокруг проблемы, вместо того чтобы решить ее. Как правило, расстрелы в школах совершают дети, схватившие оружие своих родителей. Для этого не нужно проходить возрастной ценз», — отвечает @GlibGlob4.

«Необходимы законы о безопасном домашнем хранении оружия, чтобы дети до него до достали», — вступает в дискуссию @SnowWalker92.

«Ага. Только тогда вам придется сказать грабителю: «Эй, подожди секунду, я должен пойти открыть свой оружейный сейф, взять пистолет, зарядить его, снять с предохранителя и выстрелить в тебя», — отвечает @FallSpring3.

«Я заядлый владелец оружия и отец маленького ребенка, и у меня нет никаких проблем с этим законодательством. Ни у кого другого тоже. Давайте доведем его до конца, Сенат!» — призывает @SebcoServices.

«Магазин большой емкости — это магазин, способный хранить более 30 патронов. Единственные люди, которые должны иметь такой магазин, — это военные, гражданским нет смысла иметь магазин с таким количеством патронов», — подчеркивает @KarlaJanice7.

Полиция США Hotlanta Voyeur

«Удивительно, что им понадобился расстрел в начальной школе, чтобы они начали действовать», — негодует @KOrgias.

«Это прямое посягательство на 2-ю поправку!!!» — восклицает @CISCO9494.

«2-я поправка является прямым посягательством на здравый смысл», — отвечает @Michael_60.

«В Швейцарии больше владельцев оружия на душу населения, чем в Соединенных Штатах. Я не вижу, чтобы там люди жаловались на насилие с применением оружия. Вы когда-нибудь задумывались о социально-экономических условиях, которые способствуют этим перестрелкам, или это слишком сложный вопрос?» — спрашивает @sussybaka1984.

«Это не социально-экономические условия, это особый тип культуры», — отвечает @explosion_mage.

«Как досадно! Все знают, что водитель несет ответственность за превышение скорости. Обвинять объекты в наших действиях — значит говорить, что мы не ответственны и поэтому не заслуживаем наших прав», — жалуется @PVTserver.

«Не понимаю, зачем кому-то в любом возрасте приобретать эти винтовки!!! Нелепо!!!» — указывает @becky_s5.

Напомним, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

На фоне этих инцидентов губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.

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