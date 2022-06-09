Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Президент США Джо Байден в ходе саммита Америк в Лос-Анджелесе планирует представить лидерам стран Северной и Южной Америки проект сотрудничества в развитии «зелёной» энергетики, сообщает 9 июня Reuters.

Джо Байден Whitehouse.gov

«Инициатива по сотрудничеству Америк посвящена прямой борьбе с климатическим кризисом. Когда я слышу слово «климат», я сразу думаю о новых рабочих местах. Хорошо оплачиваемые высококачественные рабочие места помогут ускорить наш переход к «зеленой» экономике будущего», — заявил глава Белого дома на открытии саммита.

Байден подчеркнул, что тема инвестиций в возобновляемые источники энергии займет центральное место во время переговоров политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару назвал одной из тем для обсуждения на саммите добычу ниобия в Бразилии и его переработку.

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