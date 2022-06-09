Чолпон-Ата, Киргизия, 9 июня, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Начиная с 10 июня, российские авиакомпании вновь запустят регулярные прямые рейсы из городов России в аэропорт «Тамчы», расположенный в курортной зоне озера Иссык-Куль. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Киргизии.

(сс) john panfilov Пляж озера Иссык-Куль

Теперь российские туристы смогут попасть на побережье «киргизской жемчужины» из Москвы на самолётах «Аэрофлота», которые с 16 июня будут осуществлять два рейса в неделю.

Также с 10 июня к их услугам окажутся авиалайнеры «Уральских авиалиний» — дважды в неделю они будут вылетать из столицы России и из Екатеринбурга, и один раз в неделю из Санкт-Петербурга.

Кроме того, ещё один российский авиаперевозчик — компания «S7 Airlines» откроет еженедельный авиарейс на Иссык-Куль из Новосибирска, начиная с 19 июня.

Во внешнеполитическом ведомстве объясняют открытие прямых авиарейсов снятием ограничений на регулярное пассажирское авиасообщение между Киргизией и Россией, а также растущей востребованностью туров на курорты Иссык-Кульской области среди российских туристов.