Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Известные рэперы Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон) и Pi’erre Bourne (Джордан Тимоти Дженкс) сообщили о выходе совместного альбома. Об этом сообщил портал Complex 9 июня.

Juicy J Кадр из клипа

Известно, что будущий проект получит название Space Age Pimpin, его релиз состоится 22 июня 2022 года. Стоит отметить, что информации о количестве треков и приглашенных гостях пока нет.

Напомним, в феврале 2022 года Juicy J представил альбом, записанный при участии артиста Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз). Пластинка получила название Stoner’s Night и включила в себя 13 песен.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Kid Cudi анонсировал релиз нового трека