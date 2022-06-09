Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В детском оздоровительном комплексе «Дружных» в Петербурге за четыре летних смены отдохнут 1600 детей из Мариуполя — города побратима Северной столицы. Об этом 9 июня сообщили в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной.

Edu.gov.ru Ирина Потехина

Первые 400 ребят из Мариуполя прибудут в Петербург уже 23 июня. Для них в лагере «Дружных», помимо обычных секций и кружков, будет работать контактный зоопарк, сад и город, появится возможность заниматься конным спортом. Для детей будет организована экскурсионная программа в Петербург.

«Кроме того, мы подготовили для ребят из Мариуполя образовательные программы. Приобщим их к нашему знаменитому петербургскому образованию. В первую очередь, я имею ввиду, кружковую деятельность и современные обучающие игры. Нам здесь все это кажется нормой, хотелось бы, чтобы нормой это скорее стало и для ребят из ЛНР и ДНР», — сказала Ирина Потехина.

Напомним, Петербург начал оказывать реальную помощь в восстановлении Мариуполя, туда направлены специалисты и техника для расчистки завалов и возрождения инфраструктуры города.