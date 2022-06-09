В Мурманской области собрали 222 тонны гуманитарной помощи Донбассу
Мурманск, 9 июня, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Мурманская область в лидерах по объёмам оказанной Донбассу гуманитарной помощи. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
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Гуманитарная помощь
«Неравнодушные северяне откликнулись на призыв, и уже 222 тонны груза мы собрали и отправили на юг. Сбор предметов первой необходимости продолжается в 37 пунктах по Мурманской области», — написал глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор назвал глупостью информацию о трудовых лагерях для переселенцев из Донбасса.