Нижний Новгород, , 18:21 — REGNUM Одежда для выпускных вечеров в Нижнем Новгороде подскочила в цене на 61%. Об этом 9 июня сообщили аналитики сайта бесплатных объявлений «Авито».

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным сайта, платье для выпускницы обойдется в среднем в 2 950 рублей, комплект из юбки и яркого топа примерно в 1 490 рублей. Туфли можно купить за 1 250 рублей.

«Костюм для мальчика стоит более 3 000 рублей, пиджак и брюки по-отдельности можно приобрести за 1 470 рублей и 1 640 рублей соответственно. Рубашка обойдется в среднем в 1 100 рублей, ботинки — в 2 190», — цитирует аналитиков портал «В городе N».

В среднем сборы выпускника в Нижнем Новгороде обойдутся в 7600 рублей.