Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Четверо американских морских пехотинцев погибли в результате крушения военного конвертоплана MV-22B Osprey на юго-востоке Калифорнии, сообщает 9 июня Reuters со ссылкой на представителя Корпуса морской пехоты США.

Конвертоплан MV-22 Osprey U.S. Air Force

Судьба пятого морского пехотинца, находившегося на борту, остается неизвестна.

Инцидент произошел в северо-восточной части округа Империал, в 185 км к востоку от города Сан-Диего. Самолет принадлежал 3-му авиакрылу морской пехоты. Представитель ВМС опроверг информацию о том, что судно перевозило ядерные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня на юге Калифорнии разбился истребитель F/A-18E Super Hornet, принадлежавший ВМС США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калифорнии упал военный конвертоплан