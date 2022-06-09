Москва, , 18:19 — REGNUM Сейчас, как и во времена Петра I, Европа не хочет признавать возвращение российских территорий, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметив, что России и сейчас приходится защищать себя, глава государства сказал, что после посещения выставки в честь 350-летия Петра I становится ясно, что «почти ничего не изменилось» в отношениях между Россией и Западом.

«Пётр I Северную войну 21 год вёл. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал». Владимир Путин

Президент также сказал, что когда Пётр I «заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией»: «Все признавали её за Швецией».

При том, что славяне жили на этой территории испокон веков, наряду с финно-угорскими народами. И территория эта находилась под контролем российского государства. Это же касается и Нарвы.

«Что он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Вот что делал. Ну, судя по всему, и на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять». Владимир Путин

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