Нарьян-Мар, 9 июня, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделений почтовой связи. Женщину подозревают в присвоении более 860 тысяч рублей, сообщает СУ СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

«С марта по октябрь 2 021 года начальник отделения почтовой связи присвоила товарно-материальные ценности и денежные средства, вырученные от продажи товаров населению. В результате ее противоправных действий УФПС НАО АО «Почта России» причинен материальный ущерб на сумму более 860 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что похищала продукты питания и денежные средства, так как находилась в затруднительном материальном положении. В содеянном раскаивается.

Как сообщало ИА REGNUM, Почта России принесла извинения за присвоение выплат льготников в Мурманской области.