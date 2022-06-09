Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут начать купальный сезон в конце июня, сообщил 9 июня главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Petersburglike.ru Загорающие у Петропавловской крепости

По его словам, к 20 июня температура воды в акватории Петербурга повысится до +18 градусов.

«Погода в ближайшее время будет все-таки способствовать дополнительному прогреву воды и, надеюсь, что к середине месяца температура прогреется до тех комфортных 18 градусов, когда большинство сможет начать купальный сезон», — сказал синоптик.

Также Колесов уточнил, что в июле в Петербурге ожидается теплая погода, но немного ниже нормы для середины лета. Несмотря на это, купальный сезон продлится до августа. Аномальной жары, как в 2021 году, в этот раз не будет.